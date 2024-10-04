Россияне будут отмечать Новый 2025 год 11 дней

Согласно документу, новогодние каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся по 8 января 2025 года. Ещё одни длинные выходные ждут россиян с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.

Что касается 23 февраля и 8 марта, то в 2025 году длинных выходных на эти праздники не будет. При этом выходным будет среда 31 декабря 2025 года.

Ранее в Минтруде напомнили, что с 28 октября по 2 ноября 2024 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».