«На работу со 2 января»: Онищенко призвал сократить новогодние праздники

При формировании производственного календаря на 2025 год в России планируется сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По его словам, такое решение соответствует запрету общества. Онищенко согласился с таким подходом, однако призвал вместе с тем сократить число выходных дней.

«Считаю, что не работать 31 декабря – движение в правильном направлении. Нужно вернуться к ситуации выходных 31 декабря -1 января. Вышли 2 января на работу и все. Весь мир экономически стартует, а мы до 10 января отдыхаем. Но как год начнешь, так и проведешь. Эти 10 дней форы иностранным экономикам – много», - сказал он.