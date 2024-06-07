«На работу со 2 января»: Онищенко призвал сократить новогодние праздники

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал решение сделать 31 декабря постоянным выходным днем оправданным.

Сокращение новогодних выходных способствовало бы развитию российской экономики и лишило бы население затяжного алкогольного праздника, что вредит здоровью, сказал НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

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При формировании производственного календаря на 2025 год в России планируется сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По его словам, такое решение соответствует запрету общества. Онищенко согласился с таким подходом, однако призвал вместе с тем сократить число выходных дней.

«Считаю, что не работать 31 декабря – движение в правильном направлении. Нужно вернуться к ситуации выходных 31 декабря -1 января. Вышли 2 января на работу и все. Весь мир экономически стартует, а мы до 10 января отдыхаем. Но как год начнешь, так и проведешь. Эти 10 дней форы иностранным экономикам – много», - сказал он.

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По мнению собеседника НСН, практика затяжных новогодних выходных была навязана обществу искусственно.

«В советское время уже 2 января все шли на работу. Счастье было, если эта дата выпадала на субботу-воскресенье, но на ней все заканчивалось, и это правильно. С приходом 90-х, когда нечем было платить зарплаты, пошла идеология Старого нового года, который у нас 14 января. Также появился еще один праздник – 7 января, Рождество. В промежутке с 1 по 7 января начинается потребление алкоголя», - заявил Онищенко.

Ранее правительство России отправило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми на переработку. В отзыве кабмина на законодательную инициативу отмечается, что он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда сотрудников-женщин с детьми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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