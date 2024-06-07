«На работу со 2 января»: Онищенко призвал сократить новогодние праздники
Академик РАН Геннадий Онищенко назвал решение сделать 31 декабря постоянным выходным днем оправданным.
Сокращение новогодних выходных способствовало бы развитию российской экономики и лишило бы население затяжного алкогольного праздника, что вредит здоровью, сказал НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
При формировании производственного календаря на 2025 год в России планируется сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По его словам, такое решение соответствует запрету общества. Онищенко согласился с таким подходом, однако призвал вместе с тем сократить число выходных дней.
«Считаю, что не работать 31 декабря – движение в правильном направлении. Нужно вернуться к ситуации выходных 31 декабря -1 января. Вышли 2 января на работу и все. Весь мир экономически стартует, а мы до 10 января отдыхаем. Но как год начнешь, так и проведешь. Эти 10 дней форы иностранным экономикам – много», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, практика затяжных новогодних выходных была навязана обществу искусственно.
«В советское время уже 2 января все шли на работу. Счастье было, если эта дата выпадала на субботу-воскресенье, но на ней все заканчивалось, и это правильно. С приходом 90-х, когда нечем было платить зарплаты, пошла идеология Старого нового года, который у нас 14 января. Также появился еще один праздник – 7 января, Рождество. В промежутке с 1 по 7 января начинается потребление алкоголя», - заявил Онищенко.
Ранее правительство России отправило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми на переработку. В отзыве кабмина на законодательную инициативу отмечается, что он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда сотрудников-женщин с детьми, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Русяев: В 2024 году Дантесу дали бы до 20 лет тюрьмы за убийство Пушкина
- Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения
- Глава ФНС заявил, что ИИ пока не готов заменить работающих в госсекторе людей
- СМИ: В РФ могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за границы
- Бывшего вице-президента «Казахфильма» осудили условно за продажу бутафорской крепости
- СМИ: Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram
- По франшизе «Волшебник изумрудного города» снимут семь фильмов
- В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»
- Лавров: В БРИКС появится категория стран-партнеров
- Бразилия впервые выдала объявленного РФ в международный розыск россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru