Россиянам запретят летом жарить шашлыки на дачах

Россиянам запретят жарить шашлыки во дворах и даже на территории частных домов. Также нельзя будет сжигать мусор. Об этом говорится в новых правилах противопожарной безопасности. Они вступят в силу с 1 января 2021 года, передает ТАСС.

В документе отмечается, что все это можно делать в том случае, если есть специально оборудованное для разжигания открытого огня место.