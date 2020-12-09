Россиянам запретят летом жарить шашлыки на дачах

Россиянам запретят жарить шашлыки во дворах и даже на территории частных домов. Также нельзя будет сжигать мусор. Об этом говорится в новых правилах противопожарной безопасности. Они вступят в силу с 1 января 2021 года, передает ТАСС.

В документе отмечается, что все это можно делать в том случае, если есть специально оборудованное для разжигания открытого огня место.

В 2020 году площадь лесных пожаров в России снизилась на 1 млн га

Сейчас правила запрещают только разведение костров и сжигание отходов в местах общего пользования населенных пунктов, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал из-за пожара на нефтяной скважине в Оренбуржье, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПожарыДача
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