Россиянам запретят летом жарить шашлыки на дачах
9 декабря 202009:25
Россиянам запретят жарить шашлыки во дворах и даже на территории частных домов. Также нельзя будет сжигать мусор. Об этом говорится в новых правилах противопожарной безопасности. Они вступят в силу с 1 января 2021 года, передает ТАСС.
В документе отмечается, что все это можно делать в том случае, если есть специально оборудованное для разжигания открытого огня место.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru