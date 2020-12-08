В 2020 году площадь лесных пожаров в России снизилась на 1 млн га
Площадь лесных пожаров в 2020 году на всей территории России составила 9,1 млн гектаров, что почти на 1 млн меньше показателей 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.
По данным ведомства, в прошлом году общая площадь лесных пожаров во всех регионах страны превышала 10 млн гектаров. Количество пожаров сократилось на 20%, а средняя площадь одного лесного пожара сократилась на 28%.
В Рослесхозе также рассказали о том, что в девяти регионах РФ в 2020 году вообще не было зафиксировано пожаров. Это Ярославская, Астраханская, Белгородская, Тульская области, Ставропольский край и несколько республик.
Также Рослесхоз заявил о "позитивной динамике" в регионах со сложной ситуацией в области лесных пожаров. Площадь лесных пожаров в 2020 году в Иркутской области уменьшилась на 83%, что составило самый низкий показатель за шесть лет.
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