Россиянам запретили курить на балконах. Это следует из документа, который опубликован на портале правовой информации. Так, сообщается, что Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима. Одна из поправок предусматривает введение запрета на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров.

Как подчёркивает Ura.ru, между тем, в правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь». По всей видимости, его «использованием» может считаться зажжение спички или зажигалки. Поэтому, закурить на балконе или лоджии, зажечь там свечи или пожарить шашлыки, не нарушив запрет, становится невозможно.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября. Кроме того, как отмечает RT, с этого дня начинают действовать новые требования к обеспечению пожарной безопасности в ряде учреждений. Так, кинотеатры перед сеансами начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара.