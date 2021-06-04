Россиянам вернули почти 1 млрд рублей по программе детского кешбэка

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире студии НТВ назвал сумму, которую уже вернули родителям, купившим путёвки в детские лагеря по программе кешбэка на детский отдых.

На полях Петербургского международного экономического форума он заявил, что за недолгий срок действия этой программы гражданам получили возврат почти на один миллиард рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за первые три дня работы программы детского туристического кешбэка родители приобрели 21 тысячу путёвок на общую сумму 700 миллионов рублей.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая, сообщает RT. Чтобы вернуть до половины стоимости путёвки в детские стационарные лагеря на летние смены, оплату необходимо осуществлять с банковской карты «МИР». Максимальный размер кешбэка - 20 тысяч рублей.

