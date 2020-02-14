Москвичам рассказали об аномальной погоде на выходных

«В ночь на субботу температура ночью -1°C… -3 °C, по области до -6°C, местами пройдет снег, будет гололедица. Днем потеплеет: -2°C… +3°C, есть надежда на то, что появится солнышко. На дорогах местами сохранится гололедица. В ночь на воскресенье преимущественно без осадков, облачно с прояснениями, температура понизится до -2°C… -4°C, по области -2°C… -7°C. Днем в воскресенье в Москве местами пройдут небольшие осадки, потеплеет до +1°C… +3°C, по области -2°C… +3°C. Будет усиливаться ветер юго-западного направления, местами его порывы будут достигать 15 м/с», - уточнила она.

По словам синоптика, в начале следующей недели станет теплее, но ветер усилится местами до 20 м/с. Атмосферное давление начнет падать с приближением очередного циклона. Температура составит -2°C… +5°C. Возможен небольшой дождь. Марина Макарова отметила, что такая температура близка к обновлению рекорда, это существенная аномалия, которая будет выше нормы на 10-11 градусов.

