Москвичам рассказали об аномальной погоде на выходных
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН назвала аномально высокой температуру в столичном регионе.
В столичном регионе сохранится аномально теплая погода, которая не собирается оставлять москвичей. Среднесуточная температура будет превышать норму на 6 – 7 градусов, с юго-запада будет дуть умеренный ветер. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«В ночь на субботу температура ночью -1°C… -3 °C, по области до -6°C, местами пройдет снег, будет гололедица. Днем потеплеет: -2°C… +3°C, есть надежда на то, что появится солнышко. На дорогах местами сохранится гололедица. В ночь на воскресенье преимущественно без осадков, облачно с прояснениями, температура понизится до -2°C… -4°C, по области -2°C… -7°C. Днем в воскресенье в Москве местами пройдут небольшие осадки, потеплеет до +1°C… +3°C, по области -2°C… +3°C. Будет усиливаться ветер юго-западного направления, местами его порывы будут достигать 15 м/с», - уточнила она.
По словам синоптика, в начале следующей недели станет теплее, но ветер усилится местами до 20 м/с. Атмосферное давление начнет падать с приближением очередного циклона. Температура составит -2°C… +5°C. Возможен небольшой дождь. Марина Макарова отметила, что такая температура близка к обновлению рекорда, это существенная аномалия, которая будет выше нормы на 10-11 градусов.
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