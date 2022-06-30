Россиянам стало недоступно скачивание WhatsApp для ПК

Версия мессенджера WhatsApp для компьютера стала недоступна для скачивания в России.

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Пользователи из РФ не могут загрузить программу с официального сайта WhatsApp. При открытии страницы скачивания мессенджера для Windows юзеры видят сообщение о сбросе подключения. Точные причины ошибки не указываются, пишет РИА ФАН.

Доступ к версии WhatsApp для ПК не предоставляется с российского IP-адреса, при этом скачивание программы возможно при использовании VPN. Как сообщает Ura.ru, одному из пользователей удалось загрузить приложение с немецкого IP-адреса.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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