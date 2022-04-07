Россиянам стала доступна новая программа по диагностике заболеваний

Компания «Ингосстрах» создала специальную программу «Проверь себя» для тех, кто хочет пройти процедуры в современных клиниках «Будь Здоров» в любое время.

Так, клиенты могут выбрать диагностику по разным направлениям: от кардиологии до обследования репродуктивного здоровья. Эта программа доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и еще четырех городов.

В организации предоставляют чек-апы – специальное медицинское обследование. Отмечается, что, по статистике, спрос на эту услугу ежегодно увеличивается на 20-30%.

«Компания активно развивается в сегменте ДМС, и мы рады, что все больше людей становятся клиентами «Ингосстраха» и доверяют нам свое здоровье. Для того, чтобы застрахованные получали все необходимые услуги, мы постоянно адаптируем страховые предложения с учетом потребностей и на любой бюджет. Условия обслуживания также меняются, чтобы каждый клиент в нашей продуктовой линейке нашел именно то, что ему подходит», - рассказал заместитель генерального директора по ДМС Дмитрий Попов.

Он добавил, что сейчас цены на услуги растут. По его словам, это связано с ускорением медицинской инфляции. При этом Попов подчеркнул, что «Ингосстрах» продолжит оказывать качественные медицинские услуги, предлагая актуальные страховые продукты по индивидуальным ценам.

В компании также напомнили, что ранняя диагностика позволяет остановить развитие болезни, сократить риск появления сопутствующих заболеваний и финансовые затраты на лечение.

