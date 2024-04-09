Россиянам спрогнозировали рост цен на поездки в такси

К концу 2024 стоимость поездок на такси может вырасти на 30%. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на председателя Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», члена общественного совета при Минтрансе Андрея Попкова.

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«Сейчас в автопарках в основном китайские автомобили. Российский автопром пока ничего толкового для такси не выпустил, Lada нам ничего не может предложить», - пояснил он.

По словам эксперта, подорожание автомобилей неизбежно приведет к увеличению стоимости поездок в такси. При этом отечественный автопром пока не предоставил вариант надежных и комфортабельных машин, чаще предлагая продукцию сегмента эконом.

Ранее сообщалось, что Модель «АвтоВАЗа» Lada Aura может быть допущена к работе в службах такси только при наличии подушек безопасности, надежного мотора и комфортного салона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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