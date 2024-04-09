Россиянам спрогнозировали рост цен на поездки в такси

«Сейчас в автопарках в основном китайские автомобили. Российский автопром пока ничего толкового для такси не выпустил, Lada нам ничего не может предложить», - пояснил он.

По словам эксперта, подорожание автомобилей неизбежно приведет к увеличению стоимости поездок в такси. При этом отечественный автопром пока не предоставил вариант надежных и комфортабельных машин, чаще предлагая продукцию сегмента эконом.

Ранее сообщалось, что Модель «АвтоВАЗа» Lada Aura может быть допущена к работе в службах такси только при наличии подушек безопасности, надежного мотора и комфортного салона, передает «Радиоточка НСН».

