Россиянам советуют отказаться от посылок из Китая из-за коронавируса

Специалисты советуют россиянам отказаться от покупки товаров в китайских онлайн-магазинах. Так, главный детский инфекционист Московской области, руководитель Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний областного Детского клинического многопрофильного центра Елена Мескина отмечает, что нельзя исключать вероятность того, что вирус может передаться контактным путем через вещи. Однако риск заразиться коронавирусом, делая покупки, к примеру, на AliExpress, всё же невысок.

При этом Елена Мескина отметила, что от заказа посылок из Китая на какое-то время не помешало бы воздержаться, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».