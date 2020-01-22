Россиянам советуют отказаться от посылок из Китая из-за коронавируса
Специалисты советуют россиянам отказаться от покупки товаров в китайских онлайн-магазинах. Так, главный детский инфекционист Московской области, руководитель Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний областного Детского клинического многопрофильного центра Елена Мескина отмечает, что нельзя исключать вероятность того, что вирус может передаться контактным путем через вещи. Однако риск заразиться коронавирусом, делая покупки, к примеру, на AliExpress, всё же невысок.
При этом Елена Мескина отметила, что от заказа посылок из Китая на какое-то время не помешало бы воздержаться, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Напомним, новый коронавирус уже привёл в смерти девяти человек в Китае. Еще 440 заражены. Первые случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Заместитель руководителя госкомитета КНР отметил, что коронавирус передается исключительно воздушно-капельным путем, пишут Дни.ру. Для того, чтобы не допустить проникновения опасного вируса в Россию, в аэропорту Шереметьево, к примеру, усилили санитарно-эпидемиологический контроль.
Ранее НСН писала, что въезд в Россию китайским туристам – в случае стремительного распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV – необходимо будет запретить. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
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