Россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

Граждане России с ВИЧ или гепатитом C теперь могут усыновлять детей. Такой указ подписал президент России Владимиру Путин, пишет Ura.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Новый закон также касается людей больных онкологией III и IV стадий, инвалидов первой группы, а также заражённых туберкулёзом.

Согласно указу, теперь усыновление возможно, в случае если ребёнок уже живёт в семье с ВИЧ-инфицированными родителями, отмечает РЕН ТВ.

Ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что в России недостаточно мер профилактики ВИЧ и СПИДа. По его словам, многие заразившиеся даже не знают о существовании лечения и не принимают жизненно важные препараты.

