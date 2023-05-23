Россиянам разъяснили порядок установки кондиционеров

Причиной разбирательства стала установка кондиционера, что не было согласовано с представителями управляющей компании (УК) и противоречило решению общедомового собрания. Суд первой инстанции заявил о необходимости демонтировать устройство, однако кассационный суд это решение отменил.

В Верховном суде назвали фасад дома «ограждающей конструкцией», а также «общим имуществом всех собственников», что предполагает получение разрешения от всех собственников.

Адвокат Искандер Фахретдинов считает, что данный прецедент позволит УК или жильцам жаловаться в суд на любой кондиционер, а местные власти могут обратиться к статье КоАП РФ «Самовольные переустройство и (или) перепланировка», оштрафовать владельца устройства, потребовать демонтировать его и отремонтировать стену.

Юрист Дмитрий Краснов наоборот заявил, что если кассационный суд согласится с Верховным судом, то откроется «ящик Пандоры» и проблема будет разрастаться, как снежный ком, так как в суды поступят «тысячи исков от УК и конфликтных жильцов».

«Будет создана судебная практика, на которую будут опираться и которой будут подражать. И тогда миллионы людей могут столкнуться с серьёзными затратами, связанными с демонтажом и переустановкой оборудования», — заметил он.

По мнению Краснова, лучше сразу обратиться в УК за разрешением или разъяснениями, проверить региональный регламент о сплит-системах, убедиться, что здание не является объектом культурного наследия или памятником архитектуры, а для спокойствия всё же написать заявление и постараться обойти хотя бы большую часть соседей.

Ранее Верховный суд пришёл к выводу, что незначительная, но регулярно появляющаяся поломка является основанием для замены автомобиля или расторжения договора купли-продажи, пишут «Известия».

