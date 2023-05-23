Россиянам разъяснили порядок установки кондиционеров
Для размещения кондиционера на фасаде многоквартирного дома следует получить разрешение от общего собрания собственников. Как сообщает «Вечерняя Москва», такое определение вынес Верховный суд РФ (ВС).
Причиной разбирательства стала установка кондиционера, что не было согласовано с представителями управляющей компании (УК) и противоречило решению общедомового собрания. Суд первой инстанции заявил о необходимости демонтировать устройство, однако кассационный суд это решение отменил.
В Верховном суде назвали фасад дома «ограждающей конструкцией», а также «общим имуществом всех собственников», что предполагает получение разрешения от всех собственников.
Адвокат Искандер Фахретдинов считает, что данный прецедент позволит УК или жильцам жаловаться в суд на любой кондиционер, а местные власти могут обратиться к статье КоАП РФ «Самовольные переустройство и (или) перепланировка», оштрафовать владельца устройства, потребовать демонтировать его и отремонтировать стену.
Юрист Дмитрий Краснов наоборот заявил, что если кассационный суд согласится с Верховным судом, то откроется «ящик Пандоры» и проблема будет разрастаться, как снежный ком, так как в суды поступят «тысячи исков от УК и конфликтных жильцов».
«Будет создана судебная практика, на которую будут опираться и которой будут подражать. И тогда миллионы людей могут столкнуться с серьёзными затратами, связанными с демонтажом и переустановкой оборудования», — заметил он.
По мнению Краснова, лучше сразу обратиться в УК за разрешением или разъяснениями, проверить региональный регламент о сплит-системах, убедиться, что здание не является объектом культурного наследия или памятником архитектуры, а для спокойствия всё же написать заявление и постараться обойти хотя бы большую часть соседей.
Ранее Верховный суд пришёл к выводу, что незначительная, но регулярно появляющаяся поломка является основанием для замены автомобиля или расторжения договора купли-продажи, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru