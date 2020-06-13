Россиянам разрешили получать соцподдержку без справок

Получение социальной поддержки для россиян будет проходить без необходимости собирать справки, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина РФ.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение было подписано 13 июня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Задачу по упрощению получения соцпомощи ранее поставил президент России Владимир Путин.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и сопутствующем ей экономическим кризисом в России было принято решение об оказании материальной помощи пострадавшим гражданам. Так, потерявшим работу в период с 1 марта пособие по безработице было закреплено на максимальной отметке в 12 130 рублей, а минимальный размер выплат был повышен до 4 500 рублей.

Кроме того, были назначены выплаты для семей с детьми, например, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Размер пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей был повышен в два раза - до 6 750 рублей.

