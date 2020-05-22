Дума разрешила отказаться от всероссийский переписи в 2020 году
Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили поправку, которая отменяет норму об обязательном проведении всероссийской переписи населения каждые десять лет. Таким образом, перепись 2020 года может не состояться.
Перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Согласно решению Госдумы, требование проведения переписи каждые 10 лет приостановлено до 1 января 2022 года.
Отмечается, что данная мера вошла в пакет мер по поддержке экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса.
В начале апреля 2020 года года с предложением перенести перепись населения на следующий год уже выступал Росстат, напоминает ОТР.
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