Дума разрешила отказаться от всероссийский переписи в 2020 году

Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили поправку, которая отменяет норму об обязательном проведении всероссийской переписи населения каждые десять лет. Таким образом, перепись 2020 года может не состояться.

Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Согласно решению Госдумы, требование проведения переписи каждые 10 лет приостановлено до 1 января 2022 года.

Отмечается, что данная мера вошла в пакет мер по поддержке экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса.

В начале апреля 2020 года года с предложением перенести перепись населения на следующий год уже выступал Росстат, напоминает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Перепись НаселенияГосдума
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