Дума разрешила отказаться от всероссийский переписи в 2020 году

Перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Согласно решению Госдумы, требование проведения переписи каждые 10 лет приостановлено до 1 января 2022 года.



Отмечается, что данная мера вошла в пакет мер по поддержке экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса.



В начале апреля 2020 года года с предложением перенести перепись населения на следующий год уже выступал Росстат, напоминает ОТР.

