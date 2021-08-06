Дизайнер рассказал, как одеться к школе по-модному
Дизайнер Артур Нахапетов рассказал, как одеться школьнику, чтобы быть модным. По его словам, что сейчас в школьную моду вошли два стиля: английский – в младших классах и смарт-кэжуал – в старших.
Он рассказал, что раньше при выборе школьной одежды дети не обращали внимания на моду. Сейчас же это общий тренд.
«Сейчас школьная форма, по сути, стала отдельной fashion-индустрией. Родителям при этом важно помнить, что, во-первых, форма должна быть практичной и удобной, потому что дети проводят в ней по несколько часов. Во-вторых, следует отталкиваться от дресс-кода отдельного учебного заведения», – сказал Нахапетов Радио 1.
Дизайнер считает, что у школьника должно быть несколько комплектов одежды. Он призвал ориентироваться на стили классика, спорт и смарт-кэжуал.
Также Нахапетов призвал к осмысленному выбору одежды для школьников.
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