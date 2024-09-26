Россиянам рассказали, почему невозможно выучить английский язык за месяц

Заверения рекламщиков, что английский можно выучить за месяц, не соответствуют действительности, такой обман приводит к потере денег и времени, заявила ведущий методист онлайн-школы английского языка Инглекс Мария Трибрат. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Трибрат отметила, что, в первую очередь, овладеть языком за месяц не позволяют естественные ограничения мозга. Согласно международной системе языковой компетенции CEFR, необходимо минимум 100 часов, чтобы овладеть английским на уровне A1.

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Второй важный момент – в языке огромную роль играет практика, которая занимает длительное время. Нет смысла учить каждый день что-то новое, не отрабатывая старое. Так, оптимальное количество занятий языком в неделю – два-три, при условии регулярного выполнения домашнего задания.

Ранее стало известно, что российские работодатели все чаще требуют от соискателей знания английского языка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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