Вице-мэр Ракова: Ученики медицинских классов посетили форум-фестиваль «Москва 2030»

Ученики столичных медицинских классов посетили форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» и познакомились с достижениями медицины города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, медклассы — важный проект как для образования, так и для здравоохранения. Старшеклассники, которые сделали осознанный выбор в пользу профессии, углубленно изучают биологию, химию, математику, анатомию и физиологию человека, учатся выполнять медицинские манипуляции и оказывать первую помощь.

«Активное участие в подготовке учащихся принимают учреждения Департамента здравоохранения Москвы. Врачи общаются с ребятами на экскурсиях и многочасовых встречах, делятся опытом, помогают увидеть медицину изнутри и прикоснуться к будущей профессии. На форуме-фестивале ребята побывали в предпрофессиональном путешествии, познакомились с передовыми технологиями и достижениями столичного здравоохранения, увидели современное медицинское оборудование и даже продемонстрировали полученные навыки на интерактивных тренажерах», — рассказала Ракова, выразив уверенность, что будущее медицины «в надежных руках».

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников провел экскурсию для будущих медиков на «Аллее технологий будущего», в музее внутренних органов «Узнай свой организм» и в «Тупике вредных привычек». Также школьники изучили «Аромат медицины» — пять парфюмерных композиций, которые в будущем могут появиться в поликлиниках Москвы. Учащиеся также узнали о перспективах работы в системе городского здравоохранения и поделились впечатлениями об учебе в медклассах.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представляет жителям и гостям города главные инновации во всех сферах жизни столицы. Культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия проходят на более чем 30 площадках в Москве до 8 сентября.

