Россиянам рассказали об удвоенной оплате работы на майские праздники

Он отметил, что работодатель вправе предложить сотруднику лишний выходной день вместо двойной оплаты. В таком случае работник не получит дополнительных денег.

Чаплин добавил, что надбавка рассчитывается по-разному в зависимости от того, на каких условиях был заключен контракт. Тем, кто получает сдельную зарплату, должны удваивать стоимость выполненного объема работ. Тем, у кого почасовая оплата, должны увеличить тарифную ставку за час или день в два раза. Сотрудники с фиксированным окладом получат выплату в размере одной дополнительной ставки сверх него.

Ранее россияне рассказали, сколько они готовы потратить на майских праздниках, напоминает НСН.

