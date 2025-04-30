Россиянам рассказали об удвоенной оплате работы на майские праздники
Россияне должны получать удвоенный оклад за работу во время майских праздников, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он отметил, что работодатель вправе предложить сотруднику лишний выходной день вместо двойной оплаты. В таком случае работник не получит дополнительных денег.
Чаплин добавил, что надбавка рассчитывается по-разному в зависимости от того, на каких условиях был заключен контракт. Тем, кто получает сдельную зарплату, должны удваивать стоимость выполненного объема работ. Тем, у кого почасовая оплата, должны увеличить тарифную ставку за час или день в два раза. Сотрудники с фиксированным окладом получат выплату в размере одной дополнительной ставки сверх него.
Ранее россияне рассказали, сколько они готовы потратить на майских праздниках, напоминает НСН.
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