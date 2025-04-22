Опрос: Россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках

В среднем россияне готовы потратить 23 тысячи рублей на отдых на майских праздниках, показало исследование Avito.

Уточняется, что почти две трети опрошенных собираются провести выходные дни на природе, из них 31% будет работать на даче, а остальные - жарить шашлыки. Больше всего планов у молодежи: в группе 18-24 лет 68% подтвердили, что уже знают, что будут делать в эти даты.

Треть участников исследования призналась, что собирается взять отгул или отпуск в промежутке с 5 по 7 мая, чтобы отдохнуть подольше. В основном это мужчины (37%). Среди женщин такое желание выразила только каждая четвертая, отмечают в публикации.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская рассказала НСН, что хорошая погода на майские праздники оставит кинотеатры без зрителей.

