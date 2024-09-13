Россиянам рассказали о звонках мошенников под видом «Госуслуг» и «Мосэнерго»

В первом случае злоумышленники звонят от компании «Мосэнерго» и убеждают человека, что ему необходимо заменить счетчики света и воды в квартире, поэтому нужно установить приложение на смартфон. Либо предлагают помочь оформить заявку и далее действует стандартная схема обмана.

Во втором варианте мошенники звонят от лица сотрудников портала Госуслуг и убеждают обновить персональные данные, для чего просят установить специальную программу на личный смартфон. С ее помощью они получают доступ к личному кабинету портала и приложениям банка.

Ранее Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения, напоминает RT.

