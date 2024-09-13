Россиянам рассказали о звонках мошенников под видом «Госуслуг» и «Мосэнерго»
Злоумышленники для получения личных данных своих жертв чаще всего используют две основные схемы мошенничества: звонки якобы от «Мосэнерго» или от имени сотрудников портала Госуслуг, сообщил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В первом случае злоумышленники звонят от компании «Мосэнерго» и убеждают человека, что ему необходимо заменить счетчики света и воды в квартире, поэтому нужно установить приложение на смартфон. Либо предлагают помочь оформить заявку и далее действует стандартная схема обмана.
Во втором варианте мошенники звонят от лица сотрудников портала Госуслуг и убеждают обновить персональные данные, для чего просят установить специальную программу на личный смартфон. С ее помощью они получают доступ к личному кабинету портала и приложениям банка.
Ранее Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества через установку приложения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия попросила РФ уволить со службы всех индийцев, принимающих участие в СВО
- Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» новый альбом «Касты»
- Похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате
- В ДНР три человека погибли при ракетном обстреле ВСУ
- Сальдо: В Херсонской области осуждены два диверсанта
- Военкор Поддубный дал первое интервью после выписки из НИИ Склифосовского
- Грузовик подорвался на мине в Белгородской области
- Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне
- В Госдуму внесли проект о платном образовании для иностранцев в РФ
- Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в домогательствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru