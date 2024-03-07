Россиянам рассказали о схемах мошенничества перед 8 Марта

По его словам, аферисты прибегают к контекстной рекламе для продвижения фишинговых страниц. В преддверии 8 марта чаще всего они содержат информацию о заказе цветов и сладких подарков с доставкой, а также о продаже туров на выходные дни.

Эксперт посоветовал проверить, чтобы сайт был зарегистрирован «хотя бы полгода назад», использовал защищённый протокол HTTPS, а также не был похож на страницы онлайн-магазинов с аналогичными предложениями. Если поступил звонок с сайта, то ни в коем случае не следует сообщать реквизиты банковской карты по телефону.

«Думаю, что злоумышленники будут чаще использовать искусственный интеллект: в прошлом году количество схем с его применением серьёзно выросло, что подтверждается финансовыми потерями граждан», — заключил Фомин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в феврале специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства заблокировали 1073 фишинговых ресурса, сообщает RT.

