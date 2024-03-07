Россиянам рассказали о схемах мошенничества перед 8 Марта
Перед Международным женским днём мошенники чаще «охотятся» на мужчин, которые заинтересованы выгодно приобрести подарки. Как пишет Газета.Ru, об этом заявил эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
По его словам, аферисты прибегают к контекстной рекламе для продвижения фишинговых страниц. В преддверии 8 марта чаще всего они содержат информацию о заказе цветов и сладких подарков с доставкой, а также о продаже туров на выходные дни.
Эксперт посоветовал проверить, чтобы сайт был зарегистрирован «хотя бы полгода назад», использовал защищённый протокол HTTPS, а также не был похож на страницы онлайн-магазинов с аналогичными предложениями. Если поступил звонок с сайта, то ни в коем случае не следует сообщать реквизиты банковской карты по телефону.
«Думаю, что злоумышленники будут чаще использовать искусственный интеллект: в прошлом году количество схем с его применением серьёзно выросло, что подтверждается финансовыми потерями граждан», — заключил Фомин.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в феврале специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства заблокировали 1073 фишинговых ресурса, сообщает RT.
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