Мошенники под предлогом диспансеризации взламывают «Госуслуги»

Телефонные злоумышленники стали взламывать личные кабинеты россиян на портале «Госуслуг», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

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Мошенники представляются сотрудниками поликлиник и предлагают пройти диспансеризацию. Для записи якобы на диспансеризацию аферисты просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет.

Ранее мошенники обманули уборщицу Кремля на 3,3 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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