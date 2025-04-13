Мошенники под предлогом диспансеризации взламывают «Госуслуги»
13 апреля 202506:29
Телефонные злоумышленники стали взламывать личные кабинеты россиян на портале «Госуслуг», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Мошенники представляются сотрудниками поликлиник и предлагают пройти диспансеризацию. Для записи якобы на диспансеризацию аферисты просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет.
Ранее мошенники обманули уборщицу Кремля на 3,3 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru