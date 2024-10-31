Россиянам рассказали о рисках покупки электроники на маркетплейсах

На маркетплейсах можно купить электронику гораздо дешевле, чем в магазинах, но существуют огромные риски, что если она сломается, ее не смогут отремонтировать. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его слова приводит aif.ru.

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Он отметил, что техника в официальных магазинах может стоить дороже на 30% из-за того, что на нее есть гарантия.

Такая же модель может продаваться и на маркетплейсе, однако она будет стоит дешевле, но при этом покупатель берет на себя все последующие риски. Мурзатин заявил, что если человек получает, например, смартфон в пункте выдачи, а он не работает, то еще неизвестно, сможет ли он его вернуть. Также никто не будет заниматься ремонтом этого телефона, так как такой структуры у маркетплейса нет.

Ранее в Wildberries с июля выявили почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны персонала, включая охрану и администрацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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