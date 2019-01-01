Россиянам рассказали, как пережить майские праздники
Президент Лиги шашлыка, диетолог и наркологи рассказали НСН о правилах безопасности во время праздничных пикников.
Накануне майских праздников Роспотребнадзор рассказал россиянам, какое мясо или маринад для него нужно покупать для самого вкусного и безопасного шашлыка. Ведомство советует при покупке мяса обращать внимание на внешний вид и запах, а при покупке замаринованного шашлыка — на маркировку и срок годности. Специалисты советуют выбирать высший или первый сорт маринада, так как во всех остальных будет много сухожилий, и шашлык из такого маринада получится невкусный.
Ранее в Минздраве рассказали россиянам о способе правильного приготовления шашлыка. Главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян заявил, что мясо должно быть «хорошо вымочено в маринаде», после чего тщательно прожарено. Диетолог посоветовал выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину, а есть приготовленный шашлык с большим количеством овощей и зелени, богатых клетчаткой и полезными пищевыми волокнами, которые будут способствовать хорошему пищеварению.
Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН поспорил с главным внештатным диетологом Минздрава и посоветовал не ограничиваться бараниной. По его словам, самое главное в шашлыке — это качество и свежесть самого мяса.
«Чтобы было вкусно и полезно, самое главное — это качество исходного продукта. Я всегда рекомендую покупать "живое" мясо на рынках, у проверенных мясников. А вот эти все "ведёрочные" шашлыки лучше не брать — это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья», — рассказал глава Лиги шашлыка.
Собеседник НСН также призвал соблюдать элементарные санитарные правила при приготовлении шашлыков: мыть руки, шампуры и тарелки должны быть тщательно вымыты и протерты.
В свою очередь, кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева заявила НСН, что ценителям здорового образа жизни может подойти шашлык из птицы, овощей и даже грибов.
«С точки зрения правильного и здорового подхода я бы посоветовала использовать для шашлыка мясо курицы или охлажденное мясо говядины. Тем, у кого нет проблем с весом и работой желудочно-кишечного тракта, можно употреблять свиной шашлык», - отметила Королева.
При этом мясо, по ее словам, лучше всего подготовить самостоятельно, использовав полезные маринады - газированную воду, кефир или фруктовые соки: гранатовый, ананасовый или киви. Диетолог также порекомендовала употреблять пищу маленькими порциями, больше общаться за столом и, конечно, не злоупотреблять с алкоголем.
С такой же рекомендацией выступил врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун, предупредив в эфире НСН, что распитие спиртных напитков в праздники может легко привести к алкоголизму.
«Традиция употреблять алкоголь на праздники, конечно, есть в России, и не только в России. А когда уже сформировалась зависимость от алкоголя, то поведение, направленное на поиск и употребление спиртного является частью заболевания. Уже другие мотивы выпить – чтобы улучшить свое состояние, которое без алкоголя становится невыносимым. Пока не выпьют, не могут работать даже», - пояснил он.
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, в свою очередь, в беседе с НСН напомнил, что во всех странах мира, население которых злоупотребляет алкоголем, это является одно из основных причин смерти.
«Если человек употребляет алкоголь в течение длительного времени, то вероятность ранней смерти очень высока. Это установленный факт. И наша задача заключается в том, чтобы призвать население к ведению здорового образа жизни. И мы над этим работаем – не только наркологи, но и всё здравоохранение этим занимается. К сожалению, очень много смертей связано с употреблением алкоголя. Точное количество очень сложно посчитать, но ретроспективно, задним числом, мы можем определить, что какой-то человек - не обращаясь к врачам и чувствуя себя более или менее здоровым – умер из-за токсического воздействия алкоголя на жизненно важные органы, в частности, сердце. Во всём мире, там, где пьют и злоупотребляют алкоголем, это одна из основных причин смерти», - отметил собеседник НСН.
Напомним, что в этом году россияне отдыхают с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая.
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