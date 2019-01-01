Россиянам рассказали, как пережить майские праздники

«С точки зрения правильного и здорового подхода я бы посоветовала использовать для шашлыка мясо курицы или охлажденное мясо говядины. Тем, у кого нет проблем с весом и работой желудочно-кишечного тракта, можно употреблять свиной шашлык», - отметила Королева.

При этом мясо, по ее словам, лучше всего подготовить самостоятельно, использовав полезные маринады - газированную воду, кефир или фруктовые соки: гранатовый, ананасовый или киви. Диетолог также порекомендовала употреблять пищу маленькими порциями, больше общаться за столом и, конечно, не злоупотреблять с алкоголем.

С такой же рекомендацией выступил врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун, предупредив в эфире НСН, что распитие спиртных напитков в праздники может легко привести к алкоголизму.

«Традиция употреблять алкоголь на праздники, конечно, есть в России, и не только в России. А когда уже сформировалась зависимость от алкоголя, то поведение, направленное на поиск и употребление спиртного является частью заболевания. Уже другие мотивы выпить – чтобы улучшить свое состояние, которое без алкоголя становится невыносимым. Пока не выпьют, не могут работать даже», - пояснил он.

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, в свою очередь, в беседе с НСН напомнил, что во всех странах мира, население которых злоупотребляет алкоголем, это является одно из основных причин смерти.