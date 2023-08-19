Россиянам рассказали о повышении пенсий в сентябре
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о четырех категориях россиян, которым с 1 сентября повысят пенсию. Комментарии публикует агентство «Прайм»19 августа.
По словам Финогеновой, индексация пенсий для всех пожилых россиян с 1 сентября не предусмотрена. При этом она уточнила, что доплату получат граждане, которым в сентябре исполнится 80 лет. У них фиксированная часть пенсии вырастет в два раза: с 7567,3 рубля до 15 134,6 рубля. Начисление произведут в сентябре, а выплатят деньги не раньше октября. Причем юбилярам, родившимся в конце сентября, следует ожидать доплату в ноябре.
Также перерасчет пенсий сделают тем, кто вышел на заслуженный отдых в августе, пишут «Известия».
Россиянам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности, тоже пересмотрят пенсионные выплаты. По словам финансиста, выплату сделают в октябре.
По словам Финогеновой, надбавку к пенсии с 1 сентября также можно получить от региональной власти. Обо всех доплатах пенсионеры могут узнать в отделениях МФЦ, напомнила эксперт.
Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях россиянам могут отказать в пенсии по старости. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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