Актер Пашутин назвал большой свою пенсию из-за работы в театре

«У меня пенсия с собянинскими доплатами - 95 тысяч. Спасибо мэру - он доплачивает народным и заслуженным артистам. Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!» - сказал артист.

Его большая пенсия, по словам Пашутина, объясняется долгим опытом работы в театре. Он пояснил, что часть зарплаты артистов ежемесячно уходит в Пенсионный фонд России. При этом, по его словам, театральные актеры получают пенсию больше, нежели киноартисты.



Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях россиянам могут отказать в пенсии по старости. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

