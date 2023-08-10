Актер Пашутин назвал большой свою пенсию из-за работы в театре
Народный артист России Александр Пашутин признался, что получает пенсию в размере 95 тысяч рублей благодаря работе в театре. Об этом он рассказал в интервью «АиФ».
«У меня пенсия с собянинскими доплатами - 95 тысяч. Спасибо мэру - он доплачивает народным и заслуженным артистам. Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!» - сказал артист.
Его большая пенсия, по словам Пашутина, объясняется долгим опытом работы в театре. Он пояснил, что часть зарплаты артистов ежемесячно уходит в Пенсионный фонд России. При этом, по его словам, театральные актеры получают пенсию больше, нежели киноартисты.
Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях россиянам могут отказать в пенсии по старости. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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