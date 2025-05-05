Россиянам рассказали, кому грозит арест за получение пособий
Неправомерное получение детских пособий является уголовным преступлением. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Тимур Харди.
Он пояснил, что речь идёт о случаях, когда гражданин предоставляет заведомо ложные или недостоверные сведения, а также не информирует соцслужбы об изменении обстоятельств, при которых выплаты ему уже не положены.
Юрист отметил, что такие действия подпадают под действие статьи УК России об ответственности за хищение в сфере соцвыплат.
«За неправомерное получение детских пособий... грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 360 часов, ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет или арест сроком до четырёх месяцев», - заключил Харди.
Министр труда РФ Антон Котяков пообещал повысить пособие для молодых мам в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аскольд Запашный раскритиковал идею запретить лошадей на улицах Москвы
- Россиянам рассказали, кому грозит арест за получение пособий
- Песков: Сделка США и Украины по природным ресурсам требует анализа
- Главы подразделений МВД сменились в четырех регионах России
- Россияне назвали охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями
- Песков заявил о готовности России к взаимовыгодным отношениям со всеми странами
- Проезд по трассе «Нева» до Солнечногорска будет бесплатным 9 Мая
- Россиянам пообещали зарплату в 133 тысячи рублей к 2028 году
- Три человека погибли в результате атак дронов ВСУ в двух районах Курской области
- Столичные полицейские задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru