Россиянам рассказали, кому грозит арест за получение пособий

Он пояснил, что речь идёт о случаях, когда гражданин предоставляет заведомо ложные или недостоверные сведения, а также не информирует соцслужбы об изменении обстоятельств, при которых выплаты ему уже не положены.

Юрист отметил, что такие действия подпадают под действие статьи УК России об ответственности за хищение в сфере соцвыплат.



«За неправомерное получение детских пособий... грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 360 часов, ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет или арест сроком до четырёх месяцев», - заключил Харди.

Министр труда РФ Антон Котяков пообещал повысить пособие для молодых мам в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».