Россиянам рассказали, кого могут привлечь к работе в праздники

Только некоторые категории граждан могут привлечь к работе в выходные дни при соблюдении определенных условий. Однако есть и те лица, кого по закону не могут заставить работать. Об этом рассказала руководитель департамента права цифровых технологий и биоправа в НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Наталия Ковалева, сообщает «ФедералПресс».

Эксперт разъяснила, что для того, чтобы привлечь сотрудника к работе в выходные, необходимо распоряжение руководителя и письменное согласие работника.

Однако согласие граждан, которые работают в непрерывно действующих организациях (СМИ, транспорт и т.д.), – не требуется. Исключение составляют инвалиды, женщины с детьми до 3-х лет, матери или отцы, которые одни воспитывают ребенка до 14 лет. Их могут привлечь к работе только если это не запрещается по состоянию здоровья. Тем не менее, они имеют право отказаться.

Также Ковалева пояснила, что есть несколько вариантов компенсации за работу в праздники.

«Работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха», – уточняет она.

Ранее экономист назвал сумму справедливой зарплаты в России. По словам эксперта, она должна начинаться от 150 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

