Россиянам рассказали, кого могут привлечь к работе в праздники
Только некоторые категории граждан могут привлечь к работе в выходные дни при соблюдении определенных условий. Однако есть и те лица, кого по закону не могут заставить работать. Об этом рассказала руководитель департамента права цифровых технологий и биоправа в НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Наталия Ковалева, сообщает «ФедералПресс».
Эксперт разъяснила, что для того, чтобы привлечь сотрудника к работе в выходные, необходимо распоряжение руководителя и письменное согласие работника.
Однако согласие граждан, которые работают в непрерывно действующих организациях (СМИ, транспорт и т.д.), – не требуется. Исключение составляют инвалиды, женщины с детьми до 3-х лет, матери или отцы, которые одни воспитывают ребенка до 14 лет. Их могут привлечь к работе только если это не запрещается по состоянию здоровья. Тем не менее, они имеют право отказаться.
Также Ковалева пояснила, что есть несколько вариантов компенсации за работу в праздники.
«Работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха», – уточняет она.
Ранее экономист назвал сумму справедливой зарплаты в России. По словам эксперта, она должна начинаться от 150 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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