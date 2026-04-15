Россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты

Стоимость кредитов зависит от ключевой ставки, однако изменение процентов по ним обычно происходит с задержкой в две-четыре недели. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По его мнению, на заседании 24 апреля Центробанк РФ примет решение о снижении ключевой ставки с 15% до 14,5%. Таким образом, кредиты после этого подешевеют, но произойдёт это в мае.

«Так, ставки по рыночной ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5%... В результате средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки способна опуститься до 19,4–19,6%, а на вторичное жилье — до 19,1–19,3%», - указал эксперт.

Шедько добавил, что по потребительским кредитам снижение, скорее всего, будет несколько более умеренным и составит 0,2–0,4%. В результате диапазон ставок по ним составит 19,5–29,5%.

Ранее финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование и выяснил, что 19% россиян в 2026 году собираются погасить имеющиеся кредиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Матыцин
