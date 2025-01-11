Депутат Чаплин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Социальные пенсии в России проиндексируют в 2025 году на 14,75%. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

«С апреля... социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — подчеркнул парламентарий.

По словам Чаплина, средний размер выплат к концу года составит 15 456 рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что правительство РФ может провести дополнительную доиндексацию пенсий, если годовая инфляция окажется выше прогнозного значения.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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