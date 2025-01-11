Депутат Чаплин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
11 января 202508:36
Социальные пенсии в России проиндексируют в 2025 году на 14,75%. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
«С апреля... социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — подчеркнул парламентарий.
По словам Чаплина, средний размер выплат к концу года составит 15 456 рублей.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что правительство РФ может провести дополнительную доиндексацию пенсий, если годовая инфляция окажется выше прогнозного значения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Чаплин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты
- Над территорией России уничтожили 85 украинских БПЛА
- Канал «ТВ-Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ
- Сбербанк: В 2024 году мошенники похитили у граждан 250-300 млрд рублей
- Над Белгородским районом сбили несколько БПЛА
- Володин встретился с Мадуро после его инаугурации
- Выход мультфильма «Шрек 5» перенесли на декабрь 2026 года
- СМИ: На Тайване разместят западные комплексы ПВО к концу года
- Гусев: В Воронежской области сбили более 15 БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru