Россиянам рассказали, какие программы посмотреть в новогодние праздники

Кроме того, Леонид Млечин в специальном выпуске программы «Вспомнить все. Опустела без тебя земля...» 30 декабря в 19:45 расскажет о выдающихся людях - политиках, ученых, артистах, которых не стало в уходящем году.

Вечером 31 декабря в специальном новогоднем проекте «Наша Елочка» ведущие утренней программы расскажут о символах и спутниках Нового года занимательные истории, анекдоты, любопытные и малоизвестные факты. А в первые минуты 2024 года, сразу после боя курантов, ОТР порадует зрителей премьерой новогоднего спецпроекта «Музыка «Мосфильма», составленного из популярных песен золотой киноколлекции «Мосфильма».

Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман заявил НСН, что «Большая разница» — одна из лучших юмористических программ за последнее десятилетие. По его словам, замечательно, что она возвращается в эфир, передает «Радиоточка НСН».

