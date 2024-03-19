Финансист Аитов: Отказ от карт «Мир» в Армении может повториться в другой стране

Неприятная ситуация с банками Армении, которые отказались от обслуживания карт «Мир», может повториться в какой-то другой стране. Об этом Газете.Ru заявил председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

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По его словам, решение о работе с картами российской платёжной системы зависит, прежде всего, от геополитических факторов, а банки будут стараться избегать рисков и, в первую очередь, думать о своей безопасности.

Он также отметил, что в таких случаях первыми страдают юридические лица, однако и для компаний, и для простых граждан, всегда найдётся возможность обхода санкций.

«Россиянам известны варианты обхода... карты банков из дружественных стран, услуги сервис-провайдеров, установивших терминалы в зонах массового посещения нашими туристами - в аэропортах, на вокзалах, в крупных отелях», — указал Аитов.

Ранее Союз банков Армении подтвердил, что армянские банки с 30 марта прекратят обслуживание карт «Мир» из-за риска вторичных санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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