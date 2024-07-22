Россиянам рассказали, какая деталь может привести к повышенному расходу бензина

По его словам, износ и неисправность проводов могут привести к затруднённому запуску мотора или к пропуску зажигания.

«Нередко они провоцируют риск неполного сгорания топлива, что в свою очередь приводит к потере мощности мотора и снижает его эффективность. На этом же фоне может возникнуть повышенный расход топлива», — указал эксперт.

Балашов также добавил, что из-за утечки высокого напряжения через неисправные высоковольтные могут быть повреждены электрические компоненты автомобиля, например, катушки зажигания и электронный блок управления.

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил «Радиоточке НСН», что водители, которые любят дрифтить, должны быть готовы оплачивать последствия в автомастерской,

