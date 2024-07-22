Россиянам рассказали, какая деталь может привести к повышенному расходу бензина
Несвоевременная замена высоковольтных проводов может стать причиной возникновения проблем с двигателем автомобиля. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
По его словам, износ и неисправность проводов могут привести к затруднённому запуску мотора или к пропуску зажигания.
«Нередко они провоцируют риск неполного сгорания топлива, что в свою очередь приводит к потере мощности мотора и снижает его эффективность. На этом же фоне может возникнуть повышенный расход топлива», — указал эксперт.
Балашов также добавил, что из-за утечки высокого напряжения через неисправные высоковольтные могут быть повреждены электрические компоненты автомобиля, например, катушки зажигания и электронный блок управления.
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