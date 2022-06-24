Россиянам рассказали, как улучшить сон в жару

Врач-сомнолог София Черкасова заявила, что в жаркую погоду у многих людей нарушается режим сна, сообщает NEWS.ru.

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По её словам, избежать этого поможет соблюдение простых правил, например, тщательное проветривание помещения за несколько часов до сна.

Она отметила, что следует выбирать постельное бельё из натуральных материалов, отводящих влагу и температуру, а также можно использовать подушки с охлаждающим эффектом.

«Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань... или есть ещё подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло — и ощущается эффект прохлады», — добавила эксперт.

Ранее врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко рассказала, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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