Россиянам рассказали, как улучшить сон в жару

По её словам, избежать этого поможет соблюдение простых правил, например, тщательное проветривание помещения за несколько часов до сна.

Она отметила, что следует выбирать постельное бельё из натуральных материалов, отводящих влагу и температуру, а также можно использовать подушки с охлаждающим эффектом.

«Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань... или есть ещё подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло — и ощущается эффект прохлады», — добавила эксперт.

Ранее врач-сомнолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко рассказала, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает RT.

