Россиянам рассказали, как справиться с бессонницей
Россиянам дали несколько советов, соблюдение которых позволит справиться с бессонницей. Для начала доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Ринат Богданов напомнил, что нарушение сна может являться симптомом стресса, неврозов, апноэ, а также эндокринных и метаболических расстройств. Поэтому в случае бессонницы следует обратиться к врачу, а не пытаться справится с проблемой самостоятельно, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
При этом специалист сделал акцент на том, что снотворные — это только временное решение проблемы, и принимать их можно не более трех недель. По этой причине врачи рекомендуют нелекарственные методы нормализации сна. В числе действенных – отказ от сна в днём, а также отказ от курения и употребления напитков с кофеином перед сном. Также специалист подчеркнул, что для нормализации сна полезно ложиться и вставать в одно и то же время.
Ранее НСН писала, что телеведущая Елена Малышева прокомментировала выводы американских ученых о способности рафинированных углеводов, содержащиеся в сахаре, рисе и белом хлебе, вызывать бессонницу. Доктор медицинских наук подтвердила их отрицательное влияние на организм. Малышева отметила, что рафинированные углеводы, являющиеся глюкозой, при недостатке расходования энергии превращаются в жир.
Кроме того, телеведущая рекомендовала сократить употребление рафинированных углеводов, которые способны вызвать ожирение, инфаркты, инсульты, а также онкологические заболевания.
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