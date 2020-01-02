Врач рассказал, почему вредно не спать ночами

«Количество сосудистых событий — инсульты, инфаркты, приступы стенокардии, гипертонические кризы — в первые посленовогодние дни существенно увеличивается», — рассказал медик в интервью РБК.

Усугубить опасность может бессонная ночь в сочетании с употреблением алкоголя, из-за того, что человеку в этой ситуации придется отказываться от приема важных лекарств, предупредил Широков.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, от чего зависит хороший сон.

