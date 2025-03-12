Россиянам рассказали, как сформировать пассивный доход

По её словам, в число тех, кто может рассчитывать на пассивный доход, входят инвесторы, вкладывающие средства в акции, облигации и недвижимость, а также предприниматели, которые с момента открытия бизнеса начинают выстраивать автономную систему его работы.

Кроме того, на многолетние выплаты могут рассчитывать также творческие люди, которые могут зарабатывать на авторских правах и лицензиях, и создатели контента, получающие прибыль от своей аудитории или рекламу и партнёрские программы.

Доступен пассивный доход и инноваторам, так как разработанные ими новые технологии способны приносить прибыль через лицензионные отчисления и коммерческое использование.

«Пассивный доход – это не сказка, а результат грамотного финансового планирования», – заключила Шиндлер.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

