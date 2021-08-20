Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине

Второй способ не потратить лишнего – брать с собой ограниченное количество денег, определенную сумму, которая позволит контролировать себя.

Никитина отметила, что ходить за покупками с кредитной картой «опаснее» из-за ощущения безлимитности.

Третий способ экономии – покупка продуктов через сервисы доставки. Такой «поход по магазинам» позволит избежать случайных покупок, на которые можно легко наткнуться в супермаркете.

Россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора фискальных данных СБИС.

