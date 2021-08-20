Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине

Есть несколько способов сэкономить в магазине за счет сокращения спонтанных покупок, рассказала радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

По ее словам, эмоциональные покупки зачастую являются ненужными, и, чтобы их избежать, можно планировать процесс заранее, составит список.

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Второй способ не потратить лишнего – брать с собой ограниченное количество денег, определенную сумму, которая позволит контролировать себя.

Никитина отметила, что ходить за покупками с кредитной картой «опаснее» из-за ощущения безлимитности.

Третий способ экономии – покупка продуктов через сервисы доставки. Такой «поход по магазинам» позволит избежать случайных покупок, на которые можно легко наткнуться в супермаркете.

Россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора фискальных данных СБИС.

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ФОТО: pixabay.com
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