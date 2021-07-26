В России резко вырос спрос на смартфоны с 5G

Всего за первые полгода в России было продано около миллиона мобильных телефонов, поддерживающего стандарты связи пятого поколения, на сумму на сумму 90,4 миллиардов рублей.

Сейчас в России лишь около восьми процентов смартфонов, поддерживают 5G. В основном, это дорогие модели, цена на такие гаджеты в большинстве случаев начинается с 70 тысяч рублей.

Самым часто продаваемым 5G-смартфоном стал iPhone 12 от Apple.

