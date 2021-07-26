В России резко вырос спрос на смартфоны с 5G
За второй квартал 2021 года россияне купили в 14 раз больше смартфонов с 5G, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в «Связном».
Всего за первые полгода в России было продано около миллиона мобильных телефонов, поддерживающего стандарты связи пятого поколения, на сумму на сумму 90,4 миллиардов рублей.
Сейчас в России лишь около восьми процентов смартфонов, поддерживают 5G. В основном, это дорогие модели, цена на такие гаджеты в большинстве случаев начинается с 70 тысяч рублей.
Самым часто продаваемым 5G-смартфоном стал iPhone 12 от Apple.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде
- В Москве два ребенка сбежали из детского сада
- Запасной борт Belavia вылетел из Москвы в Анталью
- Делегация из России прибудет в Египет для оценки готовности курортов
- Япония потребовала от России конструктивных действий по заключению мирного договора
- Новак оценил стоимость догазификации регионов России
- В России резко вырос спрос на смартфоны с 5G
- Путин подписал указ о внеочередном обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих
- Дюков назвал условие для продления контракта с Карпиным
- Власти Бурятии отменили масочный режим на улице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru