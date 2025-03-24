Госдума: Россияне могут получить девять дней отдыха в майские праздники
Жители России смогут отдохнуть с 26 апреля по 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
По его словам, для этого нужно взять три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Таким образом, можно получить девятидневный период отдыха. Парламентарий указал, что такая практика не противоречит трудовому законодательству и является способом рационального распределения отпускного времени. Парламентарий напомнил, что это легальный способ продлить отдых в начале мая.
Отмечается, что работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он соответствует установленному графику. Кроме того, выбор конца апреля для оформления отпуска может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат.
Ранее стало известно, что россияне на майские праздники отправятся в Турцию, Египет и ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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