Госдума: Россияне могут получить девять дней отдыха в майские праздники

По его словам, для этого нужно взять три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Таким образом, можно получить девятидневный период отдыха. Парламентарий указал, что такая практика не противоречит трудовому законодательству и является способом рационального распределения отпускного времени. Парламентарий напомнил, что это легальный способ продлить отдых в начале мая.

Отмечается, что работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он соответствует установленному графику. Кроме того, выбор конца апреля для оформления отпуска может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат.

Ранее стало известно, что россияне на майские праздники отправятся в Турцию, Египет и ОАЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

