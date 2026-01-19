Джиган хочет признать недействительным брачный договор с Самойловой

По его словам, сторона артиста подала соответствующий иск, но так как «дело не подсудно этому суду», то его передали «на рассмотрение в Савеловский районный суд».

Тонаканян добавил, что в ближайшее время вопрос о разводе Джигана и Самойловой решён не будет.

Ранее Самойлова подала на развод с рэпером после 17 лет брака. У пары четверо детей - дочери Ариэла, Майя, Лея и сын Давид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

