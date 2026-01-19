Джиган хочет признать недействительным брачный договор с Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко) намерен через суд добиться признания недействительным брачного договора с блогером Оксаной Самойловой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель супруги музыканта Олег Тонаканян.

По его словам, сторона артиста подала соответствующий иск, но так как «дело не подсудно этому суду», то его передали «на рассмотрение в Савеловский районный суд».

Тонаканян добавил, что в ближайшее время вопрос о разводе Джигана и Самойловой решён не будет.

Ранее Самойлова подала на развод с рэпером после 17 лет брака. У пары четверо детей - дочери Ариэла, Майя, Лея и сын Давид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

