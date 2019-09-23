Названо число грустящих после отпуска россиян
В первые дни после отпуска более половины наших соотечественников испытывают грусть. Об этом говорят данные исследования онлайн-сервиса путешествий Momondo. При этом 19% респондентов заявили, что начинают грустить в первый день после возвращения с отдыха. А 18% расстраиваться уже по дороге домой.
Также в ходе исследования выяснилось, что главной причиной для расстройства россияне назвали необходимость возвращаться к повседневным обязанностям. Больше всего наших соотечественников раздражают перспективы стирать вещи (25%), а также идти за продуктами (20%).
Кстати, ранее НСН писала, что почти треть россиян хотели бы провести осенний отпуск у моря. Об этом заявили 38% участников опроса, который провёл популярный сервис для путешественников «Туту.ру». Отмечается, что в число самых популярных направлений входят Испания, Италия, Израиль, Турция и Черногория. Кроме того, аналитики выяснили, что экскурсионные туры по Европе интересуют 14%. При этом 9% высказались за походы в лес или на рыбалку, 6% респондентов отдали предпочтение отдыху на даче.
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