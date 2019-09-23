Названо число грустящих после отпуска россиян

В первые дни после отпуска более половины наших соотечественников испытывают грусть. Об этом говорят данные исследования онлайн-сервиса путешествий Momondo. При этом 19% респондентов заявили, что начинают грустить в первый день после возвращения с отдыха. А 18% расстраиваться уже по дороге домой.

Также в ходе исследования выяснилось, что главной причиной для расстройства россияне назвали необходимость возвращаться к повседневным обязанностям. Больше всего наших соотечественников раздражают перспективы стирать вещи (25%), а также идти за продуктами (20%).