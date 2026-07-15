Россиянам рассказали, как правильно перевозить оружие
Перевозка оружия по России строго регламентирована: от лимитов на количество единиц до особых правил транспортировки разными видами транспорта, сказал НСН Алексей Степанов.
Законодательство предусматривает чёткие правила транспортировки гражданского оружия на территории РФ — в том числе при использовании личного и общественного транспорта, рассказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Степанов.
«Любой гражданин, имеющий соответствующее разрешение, может перевозить своё оружие по всей территории России — до пяти единиц гражданского оружия и до тысячи патронов. Если этот лимит превышается, необходимо обратиться в Росгвардию и получить специальное разрешение на транспортировку. Оружие при перевозке должно находиться в специальных чехлах, кобуре или специализированных футлярах. Если оружие только что приобретено в магазине, его можно перевозить в заводской упаковке. Нельзя допускать, чтобы оружие оставалось без присмотра владельца. При перевозке оружия в автомобиле важно учитывать, что его нельзя оставлять в машине на стоянке или обочине. Также нельзя допускать даже визуального обнаружения контура оружия. Если вы планируете транспортировать оружие самолётом, нужно учитывать ряд нюансов. При бронировании билета следует заранее предупредить сотрудников аэропорта о том, что вы будете перевозить оружие. На стойку регистрации необходимо подойти минимум за полтора часа и сообщить о перевозке оружия. Вас направят в службу авиационной безопасности. Там составят акт приёма оружия, выдадут бирку или наклейку со штрихкодом, а само оружие будет перевезено как отдельный вид багажа в изолированном отсеке», — сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов заявил НСН, что если человек совершает административное правонарушение, одно из наказаний за которое предусматривает административный арест, то лицензию на оружие злоумышленника могут аннулировать.
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