Каллас: Венецианскую биеннале лишат финансирования после открытия павильона РФ

Речь идёт о предоставлении биеннале гранта в размере двух млн евро. Еврокомиссия ранее предупреждала, открытие павильона РФ может противоречить антироссийским санкциям Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье, в свою очередь, указал, что культура «должна служить демократии».

«Культура в Европе, финансируемая за счёт денег налогоплательщиков, должна продвигать и защищать демократические ценности», — добавила исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил «Радиоточке НСН», что настоящая европейская позиция — культура должна быть выше политики, но её в Европе придерживается только Россия.

