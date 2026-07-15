Каллас: Венецианскую биеннале лишат финансирования после открытия павильона РФ
Еврокомиссия прекращает финансирование Венецианской биеннале, открывшей павильон России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Речь идёт о предоставлении биеннале гранта в размере двух млн евро. Еврокомиссия ранее предупреждала, открытие павильона РФ может противоречить антироссийским санкциям Евросоюза.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье, в свою очередь, указал, что культура «должна служить демократии».
«Культура в Европе, финансируемая за счёт денег налогоплательщиков, должна продвигать и защищать демократические ценности», — добавила исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил «Радиоточке НСН», что настоящая европейская позиция — культура должна быть выше политики, но её в Европе придерживается только Россия.
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