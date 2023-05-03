Россиянам рассказали, как изменились цены на шашлычный набор в этом году
Популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, за год подешевели. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети X5 Group.
«Стоимость килограмма бескостной свинины на начало апреля была на четыре процента меньше, чем год назад. Стоимость куриных окорочков уменьшилась на 8,3 процента», - приводит «Вечерняя Москва» слова экспертов.
Отмечается, что россияне чаще всего для приготовления шашлыка используют свинину и курицу.
Согласно данным СберМаркет и платежного провайдера ЮKassa, большинство жителей страны в этом сезоне выбирают птицу. Таким образом, лидерами по продажам стали курица и индейка. На втором месте расположилась свинина, ее берут в четыре раза чаще говядины. Кроме того, перед майскими праздниками россияне стараются покупать продукты с долгим сроком годности (замороженное мясо, котлеты, фрукты).
Спрос на готовый шашлык в маринаде среди россиян вырос в 2023 году на 55% по сравнению с прошлым годом, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru