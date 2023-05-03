Россиянам рассказали, как изменились цены на шашлычный набор в этом году

Популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, за год подешевели. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети X5 Group.

«Стоимость килограмма бескостной свинины на начало апреля была на четыре процента меньше, чем год назад. Стоимость куриных окорочков уменьшилась на 8,3 процента», - приводит «Вечерняя Москва» слова экспертов.