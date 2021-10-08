Россиянам рассказали, как подготовить машину к холодам

Российским автомобилистам рассказали, что нужно делать, чтобы подготовить машину к наступлению заморозков. В частности, водителям следует запастись «незамерзайкой» и пройти техосмотр. Об этом рассказал председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин, пишет NEWS.ru.

«Если вы давно не были на техосмотре, свозите свою машину на обслуживание. Если вы давно не меняли масло, фильтры и прочие расходники — поменяйте, потому что перед зимой это будет не лишним, — заявил Похмелкин.

Помимо этого, по словам эксперта, в том случае, если машина помыта, надо попросить тех, кто это делал, почистить замки на дверях. Это необходимо сделать для того, чтобы двери машины не замёрзли за ночь и нормально открывались с утра.