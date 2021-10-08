Россиянам рассказали, как подготовить машину к холодам
Российским автомобилистам рассказали, что нужно делать, чтобы подготовить машину к наступлению заморозков. В частности, водителям следует запастись «незамерзайкой» и пройти техосмотр. Об этом рассказал председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин, пишет NEWS.ru.
«Если вы давно не были на техосмотре, свозите свою машину на обслуживание. Если вы давно не меняли масло, фильтры и прочие расходники — поменяйте, потому что перед зимой это будет не лишним, — заявил Похмелкин.
Помимо этого, по словам эксперта, в том случае, если машина помыта, надо попросить тех, кто это делал, почистить замки на дверях. Это необходимо сделать для того, чтобы двери машины не замёрзли за ночь и нормально открывались с утра.
А ранее эксперты дали советы по покупке зимних шин. Главный редактор портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев заявил, что автомобилистам следует выбирать новые шипованные шины.
По его словам, не стоит приобретать модели китайской резины, если они появились на рынке недавно - они очень плохо балансируются. Также он отметил, что при выборе следует ориентироваться на тесты автомобильных журналов, не покупать слишком дешёвую резину, а вместо «липучки» взять шины с шипами.
Главный редактор «Авторевю» Леонид Голованов, в свою очередь, добавил, что лучше отказаться от покупки подержанной резины, поскольку неизвестно, сколько и в каких условиях они хранились.
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