Россиянам рассказали, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса
Чтобы не набрать лишние килограммы на фоне заедания стресса, следует пить пектиновый компот. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психотерапевта Сергея Обложко.
По его словам, это вещество обладает отрицательным питательным действием и подавляет тягу к еде.
Врач рассказал, что примерно 20-30% людей с избыточным весом стараются заедать стресс, при этом они делают это не потому, что голодны, а потому, что хотят доставить себе удовольствие.
В то же время психотерапевт добавил, что вредные и калорийные продукты сильнее влияют на мозг, поэтому для заедания стресса люди, сами того не осознавая, обычно используют именно их.
Ранее руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, а в дальнейшем может проявиться и физическая агрессия к окружающим.
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