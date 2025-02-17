Россиянам рассказали, как можно сэкономить на коммуналке до 5 тысяч в месяц
Самым действенным методом сэкономить на коммунальных услугах без дополнительных затрат на энергосберегающую технику и прочее является привычка не оставлять приборы включенными в розетку в режиме ожидания, заявил кандидат экономических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. Его слова приводит aif.ru.
Он пояснил, что приборы, оставленные в розетке, все равно продолжают потреблять энергию. Также Пинаев посоветовал для приготовления еды использовать посуду с толстым дном – она медленнее отдает тепло. Можно довести блюдо до готовности, выключив конфорку.
Также Пинаев напомнил о важности выключения света в помещении, если он ее нужен.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, заявил, что в России необходимо ввести скидку в 50% на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для многодетных семей и 50% компенсацию на взносы за капитальный ремонт по всей стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru