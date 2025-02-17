Россиянам рассказали, как можно сэкономить на коммуналке до 5 тысяч в месяц

Он пояснил, что приборы, оставленные в розетке, все равно продолжают потреблять энергию. Также Пинаев посоветовал для приготовления еды использовать посуду с толстым дном – она медленнее отдает тепло. Можно довести блюдо до готовности, выключив конфорку.

Также Пинаев напомнил о важности выключения света в помещении, если он ее нужен.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, заявил, что в России необходимо ввести скидку в 50% на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для многодетных семей и 50% компенсацию на взносы за капитальный ремонт по всей стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

