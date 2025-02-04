Россиянам объяснили повышение цен на коммунальные услуги

Чтобы не допустить деградации ЖКХ, и богатые, и бедные потребители должны платить за эти услуги столько, сколько они реально стоят, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков в разговоре с сайтом aif.ru.

Он отметил, что плату за содержание общего имущества в доме повышают не только муниципальные власти, но и сами собственники. Приходит понимание, что без этого нормальное обслуживание зданий невозможно, указал Широков.

По его словам, в России также остро стоит проблема замены лифтов, средства на это должны идти из фонда капремонта или со спецсчетов. Но стоимость замены лифта растет бешеными темпами: пять лет назад пассажирский стоил 1,5-2 млн рублей, а теперь – 4 млн. И средств на замену требуется все больше, подчеркнул Широков.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин заявил НСН, что взносы на капитальный ремонт в России больше похожи на финансовую пирамиду, так как деньги из общего фонда тратятся неравномерно. По его словам, скоро средства просто закончатся, передает «Радиоточка НСН».

